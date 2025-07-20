Делегация из Курганской области работала в Тюмени

Тюменскую область с ответным визитом посетила делегация из Курганской области, в состав которой вошли представители регионального правительства, сферы инфраструктуры развития, деловых общественных объединений, промышленности и бизнеса.

Этот визит стал продолжением работы по укреплению межрегионального сотрудничества, начатой еще в марте, когда делегация Тюменской области во главе с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолием Картухиным посетила Курганскую область для обмена опытом в сфере сопровождения инвестиционных проектов.

В рамках нынешнего визита в Тюмень, делегация из Курганской области посетила Тюменский технопарк, где обсуждался потенциал развития промышленности, предпринимательства, инвестиций и инфраструктуры. Также гости побывали в индустриальном парке «Боровский», ознакомившись с работой резидентов и проведя деловые переговоры, и посетили завод СНГК, специализирующийся на ремонте спецтехники.

Культурная программа включала урбан-тур по Тюмени, в ходе которого делегация ознакомилась с развитием креативного пространства улицы Дзержинского, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.