На тюменца во время рыбалки напала змея

В Тюменской области участились случаи укусов змей. Недавно житель Вагайского района пострадал во время рыбалки. Мужчина, пренебрегший мерами безопасности и отправившийся на водоем в легкой спортивной обуви, не сразу почувствовал укус змеи, но через пару часов заметил отек и покраснение ноги. Он обратился в Областную больницу №9 села Вагай, где ему оказали помощь и госпитализировали. О происшествии рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Фельдшер скорой помощи Вагайской больницы Ирина Исанбаева рекомендует:

– При укусе змеи до приезда медиков необходимо оказать первую помощь: обездвижить укушенную конечность, принять горизонтальное положение и пить больше жидкости.

Кроме того, Ирина Исанбаева напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении в местах обитания змей:

– Напоминаем о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении в местах обитания змей (водоемах, лесах и болотистой местности). А именно: надевать высокие резиновые сапоги и закрытую одежду; быть внимательнее в местах с высокой травой и при скоплении камней, где велика вероятность встречи с опасностью.