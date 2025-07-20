В России выросли траты на пиво во всех форматах

В России в первом квартале 2025 года пиво подорожало во всех форматах. Средний чек увеличился даже несмотря на сокращение числа покупателей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Ромир».

Самый заметный рост зафиксировали у разливного пива: средний чек вырос сразу на 65 рублей и достиг 285 рублей за покупку. При этом его стали покупать чаще – 4,4 раза в год против 3,8 годом ранее, хотя доля покупателей немного сократилась.

Как изменились цены по форматам:

Стеклянная бутылка – чек вырос на 32 рубля, при этом доля покупателей осталась стабильной (30,4%), а частота покупок увеличилась до 10,2 раза в год против 9,1.

Банка – средний чек увеличился на 40 рублей и достиг 192 рублей; число покупателей снизилось, но те, кто остался, стали покупать чаще – 10,1 раза в год.

ПЭТ-упаковка – чек вырос на 39 рублей; доля покупателей сократилась до 20,3%, а частота покупок осталась прежней. Зато именно ПЭТ показывает наибольший средний объем покупки – 1,94 литра.

Статистика: 51% россиян предпочитают пиво другим алкогольным напиткам

Ранее эксперты отмечали, на увеличение стоимости пива повлияли несколько факторов, в частности, рост расходов на оборудование и логистику. Вместе с тем, снизился ассортимент импортного пива из-за повышения пошлин, что повлияло на снижение конкуренции и рост цен на отечественные напитки, говорилось в исследовании «Контур.Маркета», имеющемся в распоряжении ТАСС.

Ранее siapress.ru показал десятки точек торговли алкоголем, соседствующих с жилыми домами и учреждениями Сургута.