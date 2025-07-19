На севере Западной Сибири нашли погребения с медными пластинами и загадочными ритуалами

Археологи раскопали на территории Салехарда уникальный могильник эпохи энеолита. Впервые на севере Западной Сибири обнаружены древнейшие медные изделия. Исследователи считают, что эти вещи указывают на высокий статус погребенных. Могильный комплекс включает более 15 захоронений возрастом около пяти тысяч лет, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Ритуалы захоронения весьма необычны: одних умерших завернули в бересту, других поместили в лодку. Ямы глубиной до двух метров копали ступенями, как обратный зиккурат, стены укрепляли досками и красили охрой. Сверху делали деревянный настил, умерших тоже покрывали охрой. Над захоронением насыпали курган, на него ставили перевернутый сосуд. На некоторых сооружениях видны следы огня. Есть предположение, что их поджигали, прежде чем окончательно закопать», – указали в сообщении.

Внутри могильников нашли предметы для загробной жизни: трапецевидную подвеску, фрагменты медной пластины и другие артефакты. Все это редкие и ценные украшения.