​На «Госуслугах» планируют создать цифровой профиль молодого человека

На платформе «Госуслуги» планируют внедрить сервис «Цифровой профиль молодого человека», который объединит данные о социальной, профессиональной и образовательной жизни граждан. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев.

«Цифровая трансформация должна быть полезна человеку, сопровождать его путь с самого школьного возраста. Сейчас в разных сферах развиваются собственные цифровые решения. Наша задача — объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную картину жизни молодого человека», — отметил депутат.

По его словам, цифровая инфраструктура должна охватывать все этапы — от детского сада и школы до вуза, трудовой деятельности, службы в армии, волонтёрства и создания семьи. «Данные не должны обнуляться в 35 лет, они должны продолжать работать на развитие человека», — подчеркнул Метелев.

В пресс-службе комитета уточнили, что над проектом работает межведомственная группа. Планируется, что цифровой профиль будет автоматически обновляться — например, при смене учебного заведения или места работы.