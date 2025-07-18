​В Тобольске выставили на торги дом Северюкова за 1,5 миллиона рублей

В Тобольске на продажу выставили исторический дом Северюкова, расположенный на улице Мира, 14. Информация о лоте размещена на портале ГИС «Торги». Долгое время в этом здании находился городской почтамт, пишет РБК Тюмень.

Объект находится в федеральной собственности. В состав лота входит здание площадью 1,1 тыс. кв. м и прилегающий земельный участок площадью 0,06 га. Начальная цена продажи составляет 1,5 млн рублей.

Согласно технической документации, состояние усадьбы признано неудовлетворительным: утрачены инженерные коммуникации, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. Потенциальному собственнику предстоит разработать проект реставрации и провести работы по сохранению объекта. Приём заявок на участие в торгах открыт до 18 августа.

Дом был построен в 1788 году по распоряжению провиантмейстера Северюкова. В 1795 году здание приобрёл московский почтамт, разместив в нём свою контору. В 1820-х годах здание подверглось реконструкции.

В 2024 году прокуратура подала иск к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с требованием исполнить обязательства по реставрации объекта культурного наследия. Суд удовлетворил иск и обязал собственника принять меры по сохранению усадьбы.