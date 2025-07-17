Заявки на конкурс лучших практик реабилитации инвалидов в Тюменской области принимаются до 30 августа

Департамент социального развития Тюменской области совместно с АУ ТО «Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов» объявили о старте конкурса лучших практик «ПРОФвозМОЖНОсти» в сфере реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, а также ранней помощи семьям с детьми.

Целью конкурса является выявление и внедрение наиболее эффективных методик, повышающих качество жизни людей с инвалидностью и семей с детьми.

Основные задачи конкурса:

Отбор наиболее социально эффективных практик для распространения позитивного опыта.

Поддержка и развитие профессионального роста специалистов.

Формирование регионального Реестра лучших практик «ПРОФвозМОЖНОсти».

Особое внимание в этом году уделяется поддержке участников СВО с инвалидностью и их семей. В связи с этим, в рамках конкурса выделены следующие направления для подачи заявок:

Практики по сохранению качества жизни семей с детьми-инвалидами.

Практики по сохранению качества жизни людей с инвалидностью.

Практики по сохранению качества жизни семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет.

Практики поддержки участников СВО с инвалидностью и их семей.

Лучшие практики будут включены в региональный Реестр лучших практик «ПРОФвозМОЖНОсти», размещенный на официальном сайте координатора, а также опубликованы в печатной и электронной версиях сборника «Лучшие практики #ПРОФвозМОЖНОсти».

Приглашаются к участию специалисты как государственных, так и негосударственных организаций, работающих в сфере реабилитации инвалидов. Положение о конкурсе и необходимые документы доступны по ссылке. Заявки принимаются до 30 августа.

Организаторы конкурса выражают надежду, что конкурс станет стимулом для развития инновационных подходов в сфере реабилитации и позволит улучшить качество жизни людей, нуждающихся в поддержке.