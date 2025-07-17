Центр поддержки «Честного знака» откроется в Тюмени в начале августа для помощи бизнесу

Региональный Центр поддержки системы цифровой маркировки «Честный знак» начнет работу в Тюмени в начале августа. Центр откроется на площадке Тюменского технопарка и станет одним из пяти подобных центров, созданных в России для оказания комплексной поддержки малому и среднему бизнесу по вопросам внедрения обязательной маркировки товаров.

– Специалисты Центра будут объяснять предпринимателям на доступном языке, как внедрять и учитывать коды. Этот Центр – необходимый элемент поддержки бизнеса, – отметил заместитель директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Предприниматели Тюменской области смогут получить бесплатные консультации по широкому спектру вопросов, связанных с системой «Честный знак»:

Подключение к системе «Честный знак»

Работа с электронным документооборотом

Нанесение DataMatrix кодов

Интеграция с 1С, онлайн-кассами и маркировочным оборудованием

Настройка программного обеспечения для печати этикеток и учёта товаров

Центр создан в рамках соглашения между ТПП Тюменской области и оператором государственной системы маркировки – Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

– Закон о маркировке нужно исполнять всем. Скоро начнут маркироваться строительные и отделочные материалы. Важно, чтобы производители без проблем прошли этот процесс. Штат Центра уже прошел первую волну обучения, – подчеркнула президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Сергей Холкин отметил, что система дает бизнесу не только экспертную поддержку и цифровые инструменты, но и реальные преимущества: защиту от контрафакта, аналитику по продажам и доступ к новым рынкам.