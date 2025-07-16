​В Тюмени началось благоустройство новой части набережной Туры возле речпорта

В Тюмени приступили к реализации проекта по обустройству новой части набережной в районе бывшего речного порта. Об этом «РБК-Тюмень» сообщили в пресс-службе компании «Брусника», которая занимается реализацией проекта. Новый участок станет логичным продолжением уже существующей набережной и протянется от Масловского взвоза до улицы Профсоюзной.

Как сообщили в компании-застройщике, территория будет поделена на три функциональные зоны: природную, индустриальную и городскую. Каждая из них будет отражать характер места и предлагать горожанам разнообразные сценарии отдыха.

В природной зоне предусмотрены зеленые насаждения, зоны для спокойного отдыха, а также смотровая площадка. Индустриальный участок набережной сохранит элементы, напоминающие о портовом прошлом этого района: здесь останется портальный кран «Альбрехт», а также железнодорожные рельсы, тупики и бытовой вагон, ранее использовавшийся на территории порта.

Городская зона будет более активной: здесь разместятся спортивные и детские площадки, воркаут-зона и небольшой скалодром.

Проект будет реализовываться поэтапно. Уже в этом году планируется строительство спортивных площадок. На 2026 год запланирована реконструкция причала для швартовки маломерных судов. Также ведётся разработка проекта велопешеходного моста, который соединит будущую набережную с другими городскими маршрутами.

Ранее заместитель главы города Дмитрий Иванов сообщил на Градостроительном форуме, что протяжённость нового участка набережной составит около 1,5 километра.