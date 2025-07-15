Тюменцы могут обратиться в аварийную службу через госуслуги

Тюменцы получили возможность оперативно вызывать аварийные службы непосредственно через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Новая функция, доступная в приложении, позволяет пользователям многоквартирных домов напрямую связываться с аварийно-диспетчерскими службами в случае возникновения проблем, сообщили в Департаменте информатизации Тюменской области.

Для вызова аварийной службы достаточно перейти на главный экран приложения и нажать кнопку «Авария». Система автоматически предоставит информацию о том, в каких ситуациях следует обращаться к специалистам, например, при протечках или отключении электроэнергии. В нижней части экрана отобразится актуальный номер телефона аварийной службы, указанный управляющей организацией в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В будущих обновлениях разработчики планируют добавить в приложение номера аварийных служб ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, управляющие компании получат возможность указывать дополнительные номера телефонов для оперативного решения специфических задач, например, вызова лифтовой службы.

По данным Департамента информатизации, на сегодняшний день приложением «Госуслуги Дом» активно пользуются более 100 тысяч тюменцев.

Приложение «Госуслуги Дом» позволяет собственникам помещений упростить взаимодействие с управляющими организациями, подавать заявки, контролировать начисления за жилищно-коммунальные услуги и участвовать в общих собраниях собственников.