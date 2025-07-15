В Тюменской области сформирован Молодежный совет при департаменте культуры

В Тюменской области начал работу Молодежный совет при департаменте культуры. В его состав вошли 15 специалистов, отобранных для выявления потребностей молодежи в сфере культуры и вовлечения ее в принятие решений.

– Совет начал деятельность в июле этого года. Команда будет заниматься выявлением потребностей молодежи в культуре и вовлекать ее в принятие решений, поддержкой молодежных инициатив и продвижение креативных проектов. Возглавил совет руководитель Музейного центра перспективных технологий Олег Ульянов, – рассказали в департаменте.

Создание подобных советов в субъектах Российской Федерации реализуется по инициативе Министерства культуры России. Творческое сообщество «Молодежь в культуре», которое призвано формировать новое поколение лидеров, насчитывает уже 3 819 человек по всей стране.

– Мы строим не просто команду, а слаженный оркестр творческой молодежи, который задаст тон всей культурной жизни страны. Мы – камертон, который позволит культуре звучать в унисон с потребностями времени. Мы не сторонние наблюдатели, а авторы. Мы осознаем ответственность за принятые решения. Присоединяйтесь! Вместе мы создадим культуру будущего! – призывают члены сообщества.

За деятельностью регионального молодежного совета можно следить в телеграм-канале.