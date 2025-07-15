МАПП «Казанское – Кызыл Жар» модернизируют к 2027 году

В ближайшее время начнется масштабная модернизация пограничного многостороннего автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Казанское – Кызыл Жар», расположенного на границе с Республикой Казахстан. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проектная документация на комплексный капитальный ремонт объекта уже разработана и прошла государственную экспертизу. В июле текущего года был подписан государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ.

Решение о модернизации пункта пропуска стало результатом договоренностей, достигнутых в прошлом году во время встречи главы региона с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

– Казахстан – наш ближайший сосед и важнейший международный партнер, – отметил Александр Моор. Модернизация позволит бизнесу сократить издержки на логистику, а путешественникам сделает поездки комфортнее.

Согласно плану, работы по модернизации МАПП «Казанское – Кызыл Жар» продлятся до 2027 года. В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пункта, улучшена инфраструктура и созданы более комфортные условия для пересечения границы как для физических лиц, так и для грузового транспорта.