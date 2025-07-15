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​Уральцы рассказали, как относятся к коллегам-студентам

Уральцы положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях

​Уральцы рассказали, как относятся к коллегам-студентам
Александр Щербак

77% опрошенных положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и 76% считают, что такую практику одобряют их работодатели, следует из опроса ВТБ*. Респонденты отмечают в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки – такие как неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве.

Около 80% опрошенных положительно относятся к возможности стажировок студентов в их компании. 10% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 5% скептически оценивают привлечение молодых стажеров. Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. 27%отметили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 24% — с неполным высшим, а 19% - бакалавры. Только 76% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 23% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

По мнению жителей Урала, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (57%), способность приносить свежие идеи и креативность (49%), а также гибкость и адаптивность (46%). Кроме того, каждый третий отмечает перспективу долгосрочного сотрудничества.

Одновременно 62% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 52% — высокую текучесть кадров, 42% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в професстию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 45% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — эти опции отметили по 27% уральцев.

В банке стремятся привлекать студентов. В 2024 году число заявок на участие в различных моложёных программах превысило 58 тысяч. В оплачиваемых стажировках банка приняли участие более 700 студентов по всей России, конкурс составил более 80 человек на место. По результатам стажировок 60% стажеров перешли на постоянную работу в банк. Компания активно сотрудничает более чем с 300 вузами и ссузами, ежегодно проводит более 500 карьерных мероприятий по всей стране, включая образовательные программы, кейс-чемпионаты и конкурсы.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.


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