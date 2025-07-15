В России расширят основания для лишения приобретённого гражданства

Депутаты Госдумы выступили за расширение перечня оснований для лишения приобретённого гражданства России. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в список предложено добавить ещё девять статей Уголовного кодекса. Речь идёт, в частности, о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, убийствах, организации незаконной миграции, а также деяниях, совершённых по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма и диверсий.

На прошлой неделе законопроект прошёл первое чтение и был дополнен до 72 статей. После инициатив парламентариев список может стать шире. Володин подчеркнул, что гражданами страны должны становиться только те, кто соблюдает законы, уважает традиции и знает язык. Принятие закона планируется до 23 июля.