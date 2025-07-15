«Аэрофлот» разрешил перевозить в салоне сразу два контейнера с животными

«Аэрофлот» упростил правила для пассажиров, путешествующих с питомцами. Теперь в салоне самолета можно одновременно перевозить две переноски с животными: одну − под сиденьем впереди стоящего кресла, другую − на соседнем кресле. Об этом сообщили в пресс‑службе компании.

«В каждый контейнер можно поместить до трех животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон сразу до шести питомцев. Новый сервис позволит владельцам небольших питомцев оставаться рядом с ними на протяжении всего полета, а значит − путешествовать с еще большим комфортом и без лишнего стресса», − говорится в сообщении.

Вес переноски, размещаемой под сиденьем, не должен превышать восемь килограммов, а контейнер на соседнем кресле может весить до 15 килограммов, отмечают в компании.

Новое правило действует на собственных рейсах «Аэрофлота» и на рейсах авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.