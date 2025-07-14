​Генпрокуратура предложила направлять подростков за буллинг в спеццентры МВД

Генеральная прокуратура России внесла предложение о возможности помещения несовершеннолетних, уличённых в травле и буллинге, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщила представитель ведомства Ольга Каткова в ходе круглого стола думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передаёт РИА Новости.

По словам Катковой, большинство детей, участвующих в травле сверстников, по возрасту не подпадают под административную или уголовную ответственность. В связи с этим, по мнению Генпрокуратуры, необходимы иные формы воздействия. Ведомство считает, что с такими детьми необходимо проводить индивидуальную профилактическую работу в специальных учреждениях.

Планируемые сроки нахождения подростков в ЦВСНП представитель Генпрокуратуры не уточнила.

Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей находятся в ведении МВД. В них осуществляется индивидуальная профилактика, а также временное размещение подростков в целях их защиты и предотвращения повторных правонарушений. Кроме того, в ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности — на основании судебного решения.