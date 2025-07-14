​Просрочка по кредитам россиян достигла рекордного уровня

Объём просроченной задолженности по кредитам физических лиц в России достиг к маю 2025 года 1,5 триллиона рублей. Это на 400 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные, опубликованные Банком России.

Указанная сумма стала максимальной с момента начала ведения соответствующей статистики — более шести лет назад. По данным Центробанка, доля проблемных кредитов в структуре розничного кредитного портфеля достигла 5,7 процента.

Как отмечается, на рост просроченной задолженности повлияли в первую очередь кредиты, выданные в конце 2023 года и в начале 2024 года. В этот период банки активно предоставляли займы под высокие процентные ставки клиентам с повышенными кредитными рисками.

При этом около 90 процентов просроченных кредитов обеспечены резервами, сформированными банками. Это означает, что у кредитных организаций имеются ресурсы для покрытия убытков в случае невозврата.