В Нижней Тавде матери участников СВО отремонтировали крышу дома

Благодаря личному поручению губернатора Тюменской области Александра Моора была отремонтирована кровля дома Татьяны Плотниковой из села Нижняя Тавда, чьи трое сыновей сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

В мае 2025 года пенсионерка обратилась к главе региона с просьбой помочь заменить прохудившуюся кровлю ее дома, рассказали в информационном центра правительства региона. Александр Моор оперативно отреагировал на обращение и поручил выделить средства из регионального бюджета на проведение ремонтных работ.

– Потекла крыша, помощи ждать было неоткуда. Пришлось обратиться к губернатору. Ответ пришел быстро. Я не верила. Все ходила, думала, неужели это правда. А когда позвонили, переговорили мы с губернатором, тогда поверила. Он выделил деньги на ремонт. Я очень благодарна ему, спасибо большое. Большое спасибо всем, кто мне помог, – рассказала Татьяна Плотникова.

Глава Нижнетавдинского муниципального округа Сергей Борисевич встретился с Татьяной Андреевной и лично осмотрел новую кровлю. Он также отметил, что по поручению губернатора были выделены средства на покупку газового котла для дома Татьяны Плотниковой. Оборудование уже установлено, и жительница Нижней Тавды осталась довольна выполненной работой.