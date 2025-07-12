Юрист объяснил, при какой температуре можно требовать изменения графика или ухода домой

Рабочий день в жаркую погоду – один из самых частых поводов для вопросов летом. Как быть, если в офисе или на производстве температура воздуха превышает 30 градусов? Обязан ли работодатель сократить рабочее время? Об этом рассказал юрист SuperJob Александр Южалин.

«В рекомендациях Роспотребнадзора отмечается, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования», – отметил он.

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям пересматривать график в зависимости от температуры воздуха:

при +28,5 °C – сокращение рабочего дня на один час,

при +29 °C – на два часа,

при +30,5 °C – на четыре часа,

при +32,5 °C – работать на открытом воздухе не рекомендуется вовсе.

Как отметил юрист, эти рекомендации актуализировали и в 2024 году, однако они носят необязательный характер. Их цель – снижение вредного воздействия жары на здоровье работников.

Несмотря на то, что рекомендации не обязательны, соблюдение санитарных норм – обязанность работодателя, предусмотренная частью 3 статьи 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подчеркнул спикер.

Сейчас действует СанПиН 1.2.3685-21, согласно которому максимальная температура воздуха в офисных помещениях в теплое время года не должна превышать +28 °C. Для работников, выполняющих сидячую работу или незначительные физические действия (категории Ia и Ib), это критически важно, добавил Александр Южалин.

Если температура выше – по закону работать в таких условиях нельзя, а сотрудники могут отказаться от труда на основании статьи 216 ТК РФ. Работодатель, в свою очередь, обязан устранить небезопасные условия.

Юрист назвал несколько законных вариантов действий:

1. Охлаждение помещений – установка кондиционеров и других систем, поддерживающих нормативную температуру.

2. Сдвиг графика – перенос начала работы на более раннее или вечернее время.

3. Объявление простоя – если проблему нельзя решить, работодатель может оформить простой с оплатой не менее 2/3 средней зарплаты.

4. Перевод на удаленку – возможен, если характер работы позволяет.

5. Сокращение дня – в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, но с учётом, что это не освобождает от соблюдения СанПиН.