За полгода в Тюменской области реализовано 58 инвестиционных проектов

Тюменская область подвела итоги инвестиционной деятельности за первое полугодие 2025 года, подтвердив свой статус привлекательного региона для бизнеса. За отчетный период было успешно реализовано 58 инвестиционных проектов, общий объем вложений в которые превысил 7,3 млрд рублей.

Значительный вклад в экономику внесли крупные проекты, среди которых:

Логистика: строительство распределительного центра OZON, ставшее крупнейшим реализованным проектом с объемом инвестиций 5,8 млрд рублей.

Медицинская промышленность: расширение производства медицинских изделий, объем инвестиций – 0,3 млрд рублей.

Строительная отрасль: организация производства бетона и инертных материалов, объем инвестиций – 0,2 млрд рублей.

Реализация проектов охватила широкий спектр отраслей, что подчеркивает диверсификацию экономики региона. Среди них: агропромышленный комплекс, общественное питание, ремонт и обслуживание автотранспорта, производство стройматериалов, пищевая промышленность, медицина, торговля и другие.

Поддержка новых проектов:

В первом полугодии 2025 года в реестр инвестиционных проектов Тюменской области было включено 122 новых проекта, общий объем инвестиций в которые составляет 48,7 млрд рублей.

Правительство Тюменской области уделяет особое внимание поддержке масштабных проектов. 7 проектов получили статус масштабных, что позволит инвесторам получить земельные участки без проведения торгов. Ожидается, что реализация этих проектов приведет к созданию около 300 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в них составит 4,9 млрд рублей.

– Такие результаты подтверждают высокий инвестиционный потенциал региона и стабильную поддержку предпринимателей со стороны правительства Тюменской области, – отметили в информационном центре региона.