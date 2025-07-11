​Аэропорт Геленджика возобновил работу: первые рейсы – с 18 июля

Аэропорт Геленджика официально возобновил работу 10 июля 2025 года после снятия ранее действовавших ограничений на выполнение полётов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на решение Росавиации.

Как уточнили в Telegram-канале «Аэропорт Геленджик», к открытию специалисты провели комплексную подготовку инфраструктуры. Все рейсы и пассажирское обслуживание будут осуществляться в новом терминале, запуск которого стал важным этапом в развитии аэропорта.

«Мы долго готовились к этому моменту, проделали большую работу, и запуск терминала — значимое событие как для нас, так и для региона в целом, — отметил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко.

Первый регулярный рейс после открытия намечен на 18 июля. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Геленджик. В компании подтвердили, что прямое авиасообщение между столицей и курортом будет осуществляться на воздушных судах Airbus A320.

Билеты уже доступны для бронирования. Минимальная стоимость авиаперелёта составляет 17 тысяч рублей. Следующие рейсы по маршруту запланированы на 20 и 23 июля. Начиная с 25 июля авиасообщение станет ежедневным.