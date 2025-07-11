ФТС предупреждает, из-за чего россиянину может быть начислен огромный утильсбор за машину

Физические лица, ввезшие автомобиль в Россию по льготной ставке утилизационного сбора для личного пользования, но продавшие его в течение года, могут столкнуться с доначислением сбора по коммерческой ставке. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве напомнили, что согласно статье 24.1 закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, обязанность по уплате утильсбора может быть возложена не только на ввозившего автомобиль гражданина, но и на последующего покупателя, если первоначальный сбор не был уплачен в полном объёме.

«Плательщиками утилизационного сбора признаются как лица, которые осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию, так и лица, которые приобрели транспортное средство у лиц, не уплативших сбор в установленном порядке, — уточнили в пресс-службе ФТС.

Федеральные правила предусматривают пересмотр условий уплаты сбора в случае смены собственника в течение 12 месяцев после ввоза. Если автомобиль, ввезённый по льготной ставке, был передан другому лицу в течение года после оформления таможенного ордера, сумма сбора подлежит пересмотру.

Для частных лиц льготный утильсбор составляет всего 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей — за машину старше трёх лет. Однако при выявлении факта перепродажи может быть доначислен коммерческий утильсбор, который составляет несколько сотен тысяч рублей — в зависимости от типа и возраста машины.