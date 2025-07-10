В тюменской деревне Черной открылся новый ФАП для 700 жителей

В деревне Черной Упоровского муниципального округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который обеспечит доступ к медицинской помощи почти 700 жителям населенного пункта.

Открытие стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Площадь модульного здания составляет чуть более 80 квадратных метров. В ФАПе размещены кабинет приема фельдшера, кабинет раннего выявления заболеваний, процедурный кабинет и санитарная комната.

Прием пациентов будет вести молодой фельдшер Данила Зольников. Кроме того, в ФАПе смогут работать выездные бригады специалистов для проведения профилактических мероприятий.

Открытие ФАПа значительно улучшит доступность первичной медицинской помощи для жителей муниципального округа.

Отметим, что в Тюменской области успешно привлекают молодых специалистов для работы в деревнях и селах. Возможность пройти практику в медицинских учреждениях региона имеют также студенты – будущие врачи и медсестры.