Заявление на выплаты от тюменских многодетных семей принимаются до 20 июля

Многодетные семьи Тюменской области, стоящие в очереди на бесплатный земельный участок и предпочитающие получить денежную выплату для улучшения жилищных условий, должны поторопиться: заявление на получение выплаты в 2026 году необходимо подать до 20 июля 2025 года. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

Эта возможность предоставляется в рамках региональной программы поддержки многодетных семей. Вместо бесплатного земельного участка семьи могут получить целевую социальную выплату, которую можно направить на улучшение жилищных условий или приобретение подходящего земельного надела.

Размер выплаты зависит от муниципалитета проживания. С 1 января 2025 года выплаты значительно увеличились в крупнейших городах региона:

Тюмень и Тюменский район: 1 360 450 рублей

Тобольск: 585 680 рублей

Ишим: 505 940 рублей

Ялуторовск: 434 040 рублей



В остальных муниципалитетах размер выплаты составляет 401 260 рублей. За каждого четвертого и последующего ребенка предусмотрена доплата в 20% от суммы выплаты.



С 2011 года 12 761 семья получила земельные участки общей площадью 1 269 гектаров, а 725 многодетных семей выбрали целевую выплату взамен земли. Это – 96% от числа семей, вставших на учет для бесплатного получения земельного участка.