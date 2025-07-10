Пенсия – не приговор: в Тюменской области помогают пожилым людям вести активный образ жизни

Более 174 000 жителей Тюменской области пенсионного возраста участвуют в программе «Активное долголетие» – каждый из них охвачен мероприятиями, направленными на поддержание здоровья, образования и социальной активности.

Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии, где обсуждались результаты реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», сообщает департамент социального развития региона.

Программа, реализуемая через региональный проект «Активное долголетие», предлагает пожилым людям широкий спектр возможностей: от занятий спортом и участия в образовательных проектах до волонтерства и посещения культурных мероприятий.

По словам начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Гульнары Байматовой, только за первое полугодие 2025 года пенсионеры активно пользовались предложенными возможностями:

130 000 прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, заботясь о своем здоровье.

87 000 регулярно занимаются спортом, поддерживая физическую форму.

50 000 расширили свои знания, участвуя в образовательных проектах.

8 000 стали «серебряными» добровольцами, помогая другим.

Кроме того, в регионе успешно функционируют семь Центров общения старшего поколения при клиентских службах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, а учреждения культуры провели более 9 000 мероприятий для пожилых людей.