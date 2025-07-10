Внешнеторговый оборот Тюменской области в 2024 году увеличился на 26%. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, подчеркнув, что рост стал возможен благодаря региональным проектам, реализуемым в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

В публикации в социальных сетях глава региона отметил, что правительство области оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям, стремящимся выйти на новые зарубежные рынки.

– Для предпринимателей мы организовывали учебу, оказывали содействие в транспортировке товаров, переводе сайтов предприятий на иностранные языки. Содействовали участию представителей малого и среднего бизнеса в международных выставках и ярмарках, – рассказал глава региона.

Тюменские предприниматели активно презентовали свои товары и услуги в рамках бизнес-миссий в Беларусь, Китай, Казахстан и Саудовскую Аравию.

– Выход на новые зарубежные рынки – возможность для нашего бизнеса расти и развиваться. Это способствует созданию новых рабочих мест для земляков, увеличивает отчисления в бюджет. Мы продолжаем работу в этом направлении, – подчеркнул губернатор.