Сбережения россиян в рублях превысили 57,3 трлн, за полгода они выросли на 7%. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за январь-июнь снизилась с 6,8% до 5,4%.

По данным ВТБ, за первое полугодие 2025 г. российские вкладчики заработали во всех банках страны 4 трлн рублей процентного дохода – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам экспертов, к концу года эта цифра достигнет 9 трлн рублей.

– Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором – уже 5%, – отметил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер.