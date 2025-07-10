​В Тюмени запускают реновацию фасадов у старых домов

В Тюмени разработали и представили концепцию реновации фасадов многоквартирных домов в центральной части города. Одним из ключевых объектов проекта стало здание на улице Республики, 92, получившее в народе прозвище «муравейник». Презентация прошла в центре стратегического развития «Сибирь» с участием главы города Максима Афанасьева.

Для обновления фасада «муравейника» разработаны два варианта. Первый включает остекление балконов, второй делает акцент на восстановление исторического облика здания с созданием единого стандарта вывесок. Также в числе планов — реновация домов на улицах Ямской, Хохрякова, Советской, Белинского, Орджоникидзе и Малыгина.

«Основные темы включали обсуждение общего вида, выравнивание и покраску первых этажей, единое оформление крылец, цоколей и балконов, а также установку корзин для кондиционеров. Особое внимание уделили архитектурной подсветке и опциональным элементам, таким как мозаики и накладные конструкции», — сообщили в центре «Сибирь», пишет «РБК-Тюмень».

Дом на улице Республики был построен в 1981 году и стал крупнейшей многоэтажкой Тюмени — 13 этажей, восемь подъездов, 576 квартир. В советское время здание считалось престижным, в нём проживали известные тюменцы. Однако со временем дом утратил привлекательный облик: фасад потускнел, появились следы ржавчины, балконы стали разномастными.