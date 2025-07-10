Большинство россиян смогут прожить на сбережения около четырех месяцев

В случае потери источника дохода среднестатистический россиянин сможет прожить на накопленные средства около четырёх месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским центром SuperJob.

При этом 38% респондентов признались, что вообще не имеют сбережений. Ещё 13% опрошенных сообщили, что смогут продержаться без дохода не более одного месяца, 24% — от одного до двух месяцев, 12% — от трёх до шести месяцев, 7% — до года, и лишь 6% россиян считают, что их сбережений хватит более чем на 12 месяцев.

Опрос также показал, как россияне относятся к управлению личными финансами. 78% участников заявили, что следят за своими доходами и расходами. Из них 59% ведут примерный учёт, а 19% — детальный. При этом 22% опрошенных не контролируют личный бюджет вовсе.

Эксперты SuperJob отмечают, что уровень финансовой устойчивости граждан остаётся невысоким. Это делает многих россиян уязвимыми перед экономическими рисками, особенно в условиях нестабильного рынка труда и инфляционного давления.