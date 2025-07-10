МВД напомнило, как отличить звонок полицейского от мошеннического

Официальный представитель МВД России Ирина Волк предостерегла граждан от действий телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников государственных органов. Как подчеркнула она, настоящие правоохранители никогда не ведут расследования по телефону или в мессенджерах.

«Сотрудники могут позвонить гражданину исключительно для того, чтобы пригласить в подразделение. Всё остальное — угрозы, запугивания — это явные признаки мошенников. Им нужен ваш стресс», — пояснила Волк. В подобных случаях она призвала немедленно прекращать разговор и вешать трубку.

По данным МВД, мошенники чаще всего представляются сотрудниками МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они сообщают жертвам о подозрительной активности по банковским счетам, обвиняют в участии в запрещённых организациях или заявляют о документах, якобы оформленных по подложным доверенностям.