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На «Госуслугах» до конца года появятся 35 новых сервисов из разряда «жизненные ситуации»

​На «Госуслугах» вскоре появятся 35 новых сервисов «жизненные ситуации»

На «Госуслугах» до конца года появятся 35 новых сервисов из разряда «жизненные ситуации»
Фото дом.рф

До конца 2025 года на портале «Госуслуги» будет запущено 35 новых сервисов, охватывающих ключевые жизненные события граждан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В перечень новых цифровых решений войдут такие направления, как рождение ребёнка, покупка жилья, оформление опеки, подача документов в суд онлайн, поступление в колледжи, диспансеризация, волонтёрство, социальное обслуживание, а также получение налоговых вычетов, запуск IT-бизнеса и транспортных проектов, услуги для владельцев животных, обращение к нотариусу и юридическая помощь.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас на портале доступно более 1600 услуг и сервисов, а развитие функционала «жизненных ситуаций» предполагает полный отказ от заявительного характера и необходимости посещать ведомства. Предполагается, что госуслуги будут предоставляться проактивно, на основании данных, уже имеющихся у государства.

В аппарате Григоренко пояснили: к примеру, при рождении ребёнка системе будет достаточно получить соответствующее уведомление, чтобы в личном кабинете родителя автоматически появились подсказки и готовые действия — оформление документов, пособий, запись в детский сад и т. д.


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}
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