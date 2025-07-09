Названы регионы России, в которых живут самые большие любители мороженого

В Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской области живут самые большие любители мороженого. В этих регионах средняя цена составляет 60-70 рублей, а на каждого жителя приходится по 6,5–7 пачек холодного лакомства в год.

Такие данные сообщили в ВТБ, там сравнили продажи мороженого в различных регионах страны с помощью сервиса «Геоплатформа».

Выяснилось, что в ХМАО-Югре, как и в среднем по стране, стоимость мороженого составляет около 90 рублей, а на жителя приходится по 4,5–5 пачек мороженого.

Самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку), в Москве (115 рублей), в Крыму (105–108 рублей) и на курортах Краснодарского края (104 рублей). Регионами, где можно найти самое дешевое в стране мороженое, стали Тамбовская, Белгородская, Псковская области, а также республики Чувашия и Мордовия. Жители этих регионов отдают порядка 60 рублей за пачку холодного лакомства.

Оказалось, что самым любимым видом мороженого у югорчан является пломбир. Такие же предпочтения у жителей Курской и Нижегородской областей, Удмуртии, Чувашии. Фанаты мороженого в рожках проживают в Тюменской, Смоленской, Ленинградской и Пензенской областях. А фруктовый лед больше всего любят в Костромской и в Брянской областях, в Коми и Бурятии.