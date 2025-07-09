​Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования с 2027 года

С 2027 года в России планируется переход высших учебных заведений на обновлённую модель высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передаёт ТАСС.

«Первый шаг — провести расширение приёма в рамках указа президента, чтобы нам отработать все механизмы на более широком круге образовательных организаций», — пояснил Афанасьев.

Речь идёт о масштабировании пилотного проекта, запущенного в 2023 году по указу президента. В рамках эксперимента, рассчитанного на период с 2023 по 2026 учебные годы, новая модель высшего образования тестируется в шести российских вузах. Согласно предложенной системе, высшее образование будет разделено на три уровня подготовки:

Базовое высшее образование (от 4 до 6 лет);

Специализированная подготовка, включающая магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку (от 1 до 3 лет);

Профессиональная подготовка — аспирантура.

Модель направлена на повышение гибкости образовательных траекторий и более точную подготовку специалистов в зависимости от выбранной сферы. Планируемый переход всей системы на новую структуру должен завершиться к началу учебного года в 2027 году.