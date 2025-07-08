Тюменские предприятия нашли ресурс для роста в повышении производительности труда

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил успешную реализацию нацпроекта «Производительность труда» в регионе, подчеркнув, что оптимизация процессов и внедрение современных управленческих решений позволяют предприятиям добиваться ощутимых результатов без масштабных инвестиций.

– В условиях, когда сложно с кадрами, ограничен доступ к кредитам, продолжают действовать санкции, особенно важно искать внутренние резервы для роста. Один из таких – повышение производительности труда, – написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

В качестве примеров успешной реализации нацпроекта губернатор привел предприятия «Сибжилстрой», где выработка в смену выросла на 50%, «Боровская бумажная компания» – на 45% и «Сибнефтепродукт» – в 32%.

– Это ответ на вопрос, где сегодня брать ресурсы для развития – внутри производства, – подчеркнул Моор.

В начале 2025 года Александр Моор сообщил, что в федеральных и региональных мероприятиях в рамках нацпроекта приняли участие 102 предприятия региона, обучение инструментам бережливого производства прошли 31 тысяча человек. В результате внедрения всех мероприятий производительность труда в среднем выросла на 53%, выручка – на 69%.

Национальный проект «Производительность труда» интегрирован в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».