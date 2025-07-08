Более 70 процентов легковых автомобилей в России — старше 10 лет

В российском автопарке стремительно увеличивается доля старых автомобилей. На сегодняшний день 72% легковых машин старше 10 лет, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции в Москве 8 июля. Об этом пишут «Известия».

При текущих темпах продаж новых автомобилей уже через пять лет 80% автопарка будут составлять машины старше 10 лет, при этом половина всех автомобилей окажется старше 20 лет, прогнозирует Подщеколдин.

«Чтобы автопарк перестал активно стареть, необходимо, чтобы в РФ ежегодно продавалось не менее 3 млн новых автомобилей. Это должна быть цель на уровне государства. Иначе автопарк продолжит стареть на глазах», — подчеркнул он.

Согласно данным РОАД, средний возраст автомобиля в России сейчас составляет 16,5 года. Для сравнения, до 2014 года этот показатель находился на уровне 10-12 лет.

Глава ассоциации также указал, что приоритетом для государства должна стать сборка легковых автомобилей внутри страны, а не импорт. По его мнению, это позволит ускорить обновление автопарка, снизить зависимость от внешних поставок и поддержать российскую промышленность.