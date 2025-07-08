Производство алкоголя в России в первом полугодии 2025 года снизилось на 16%

Выпуск алкогольной продукции в России (за исключением пива и других легких спиртных напиков) сократился на 16,1% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

С января по июнь на российском рынке было произведено 73,89 млн декалитров крепкого алкоголя. Наиболее заметное снижение показали водка и коньяк. Производство водки уменьшилось на 10,9%, составив 31,38 млн дал, а выпуск коньяка — на 17%, до 3,45 млн дал.

Как пояснил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, основной причиной снижения стала корректировка минимальных розничных цен (МРЦ). «Если в предыдущие годы рост МРЦ в среднем был в районе 7%, то в начале 2025 года ее подняли для водки и коньяка почти на 17%», — отметил эксперт.