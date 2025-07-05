В Госдуме разработали новый законопроект о прикреплении к поликлинике

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, который сократит срок прикрепления к поликлинике с одного года до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутата, законопроект поможет сделать медицинскую помощь более доступной и качественной на фоне быстро меняющейся ситуации в здравоохранении. Действующие правила ограничивают граждан в выборе поликлиники, что нередко приводит к неравномерной нагрузке на учреждения.

Предлагаемые изменения дадут россиянам возможность выбирать более удобные и близкие поликлиники, что положительно скажется на качестве медицинского обслуживания.