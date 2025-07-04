​Россия и Саудовская Аравия запустят прямое авиасообщение в октябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о запуске прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. По его словам, рейсы начнут выполняться в октябре 2025 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как отметил министр, прямые перелёты станут важным шагом в укреплении деловых связей и расширении туристического обмена между двумя странами.

«В прошлом году турпоток из Саудовской Аравии в Россию увеличился почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом, и россияне тоже всё чаще выбирают Саудовскую Аравию для своих путешествий. В 2024 году они совершили более 36 тысяч поездок в королевство», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Он выразил уверенность, что росту взаимодействия между странами также поспособствует соглашение об отмене визового режима, которое сейчас находится на завершающей стадии согласования. Ожидается, что его подписание произойдёт до конца текущего года.

Саудовская Аравия активно развивает въездной туризм в рамках масштабной стратегии по диверсификации экономики Vision 2030. В последние годы страна значительно упростила процедуру получения виз, а также стала принимать туристов по электронным разрешениям. Власти королевства также заявляли о намерении продвигать религиозный, культурный и событийный туризм, делая ставку на приток путешественников из стран СНГ, Европы и Азии.