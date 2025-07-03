​Минфин: ограничения по семейной ипотеке вводить не планируется

Министерство финансов России не планирует ужесточать требования к программе «Семейная ипотека». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минфине подчеркнули, что выдача кредитов в рамках программы не приостанавливается ни в одном из банков. Финансовые организации продолжают оформлять займы в пределах установленных лимитов.

Также в министерстве уточнили, что в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ вырастет с 1,3 до 2 трлн рублей. При этом задержек с перечислением субсидий банкам не наблюдается.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о возможном ограничении условий программы уже с июля. Утверждалось, что банки якобы начали подготовку к сокращению объема выдачи льготных ипотечных кредитов.

Программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года. В феврале 2024 года президент России в послании Федеральному собранию объявил о её продлении до 2030 года. Все параметры программы сохраняются: льготная ставка, категории участников и цели кредитования остаются прежними.