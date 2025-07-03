​В России продажи новых автомобилей за полгода упали на 28%

В первом полугодии 2025 года продажи новых транспортных средств в России сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за шесть месяцев было реализовано 607 500 единиц новых автомобилей — как легковых, так и коммерческих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли РФ.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сегментах грузовых автомобилей и автобусов. Продажи грузовиков снизились на 54%, составив 27 000 единиц, а автобусов — также на 54%, до 4 900 штук.

Легковые автомобили остаются самой массовой категорией, однако и здесь отмечено падение: продажи сократились на 26%, до 526 700 машин. Сегмент легких коммерческих автомобилей показал снижение на 19%, до 48 800 единиц.

При этом рынок новых автомобилей отечественного производства составил 333 300 единиц, что на 11% меньше, чем в первой половине 2024 года.

Июнь также не стал исключением из негативной динамики. За месяц в России было продано почти 101 000 новых автомобилей, что на 31% меньше, чем в июне прошлого года, и на 2% меньше, чем в мае 2025 года. В сегменте легковых авто продажи составили 89 600 машин (–27% к июню 2024 г., –1% к маю 2025 г.). Продажи LCV снизились на 32% в годовом выражении, составив 7 100 единиц. В категории грузовиков — 3 600 проданных машин (–66% к прошлому году, –3% к прошлому месяцу), автобусов — 663 штуки (–58% и –6% соответственно).

Снижение продаж может быть связано с совокупным влиянием факторов: сокращением платежеспособного спроса, ограниченным предложением моделей, а также повышенными ставками по автокредитам.