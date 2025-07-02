​Минпромторг поддержал закон о 50% доле российских самолетов в авиапарках

Министерство промышленности и торговли России поддерживает идею законодательно закрепить долю отечественных самолётов в парках авиакомпаний на уровне не менее 50%. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передаёт «Интерфакс».

«Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе», — отметил министр, напомнив об указе президента, в котором поставлена цель добиться к 2030 году, чтобы минимум половину авиапарков составляли воздушные суда российского производства. Документ был подписан в мае 2024 года и определяет приоритеты национального развития до 2036 года.

1 июля Алиханов также сообщил о планах поднять в небо первый полностью импортозамещённый МС-21 уже в августе 2025 года. 26 июня лайнер приступил к сертификационным испытаниям. Первый полёт прошёл на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском и длился четыре часа. Испытания проводились на различных высотах.