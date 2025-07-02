​Штрафы за несообщение в военкомат о переезде увеличат до 20 тысяч рублей

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий ответственность за несвоевременное уведомление военкоматов о смене места жительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь гражданам, не уведомившим военный комиссариат или орган первичного воинского учета о переезде, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Наказание применяется в случае, если человек сменил адрес без официальной регистрации и не явился в военкомат в установленный срок.

Как уточняется, инициатива направлена на усиление контроля за соблюдением правил воинского учета. Документ уже принят обеими палатами парламента и будет направлен на подпись президенту.

Ранее, в конце июня, Государственная Дума приняла этот закон во втором и третьем чтениях. Согласно пояснительной записке Минобороны, в 2023 году за административные правонарушения в сфере воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тысяч граждан, из них штрафы получили 28,7 тысячи человек.