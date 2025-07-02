За три месяца самозапрет на кредиты оформили 12 миллионов россиян

С момента вступления в силу закона о самозапрете на оформление кредитов, более 12 миллионов человек в России добровольно воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

По словам Володина, самозапрет прежде всего позволяет гражданам защитить себя от действий мошенников, которые, получив персональные данные, могут попытаться оформить кредит на чужое имя. Особенно важно информировать о такой возможности пожилых людей, поскольку именно они чаще всего становятся жертвами злоумышленников, пишут «Ведомости».

«Расскажите своим родным и близким о такой возможности. Если потребуется, помогите им установить самозапрет. Это просто, но может уберечь от больших проблем», — отметил Володин.

Закон, позволяющий россиянам устанавливать запрет на выдачу займов на своё имя, вступил в силу 1 марта 2025 года. Он даёт возможность полностью или частично запретить оформление кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях. Услуга доступна через портал «Госуслуги» и в отделениях МФЦ.

Если человек передумал и решил всё же воспользоваться финансовыми услугами, он может снять самозапрет. Однако после отмены действует так называемый «период охлаждения» — несколько дней, в течение которых кредит всё равно не будет доступен. Это сделано для дополнительной защиты — на случай, если отмена запрета была инициирована мошенниками.