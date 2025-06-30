Сувениры возглавили топ бесполезных трат в отпуске

В отпуске россияне считают лишними траты на покупку сувениров (71%), спонтанные расходы на развлечения (58%), посещение переоцененных ресторанов (41%), неудачные экскурсии (32%) и аренду транспорта (15%).

Такие результаты исследования получили в ВТБ. Несмотря на импульсивные покупки, большинство респондентов все же стараются контролировать расходы на отдыхе. 72% россиян признались, что частично ограничивают траты на развлечения, сувениры и питание. Тщательнее всех планируют отпускной бюджет жители Приволжского, Сибирского и Центрального округов. Привыкли ни в чем себе не отказывать в отпуске респонденты из Южного федерального округа.

Главными лайфхаками для экономии в отпуске россияне назвали поиск более доступных кафе и ресторанов (38%), планирование расходов до поездки (34%), а также использование скидок по программам лояльности (36%). Планируя отпуск, респонденты заранее выбирают наиболее подходящие категории кешбэка. Особенно активно кешбэк упоминали жители Уральского (36%), Северо-Западного и Приволжского округов (по 31%).