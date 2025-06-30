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Новости

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    30 июня в 19:06
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    30 июня в 17:04
    301 0
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    30 июня в 16:50
    363 0 
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​Югорчане могут выбрать имя для котёнка леопарда

Началось голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда

​Югорчане могут выбрать имя для котёнка леопарда
Фото предоставлены пресс-службой "Земли леопарда"

В соцсетях началось голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Его семья – мама Герда с котятами – обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Молодой хищник только недавно попал в объективы фотокамер заповедника, и ученым удалось определить, что это девочка, которой чуть больше 1,5 лет. Характер леопарда независимый, с природным упрямством и высокой активностью.

Имя будут выбирать в два этапа. Сначала все желающие смогут предложить свой вариант, а на втором этапе идеи вынесут на открытое голосование. Авторы отобранных имен получат подарки от ВТБ и нацпарка «Земля леопарда».

– В России сегодня обитает только 129 леопардов, поэтому голосование за имя котёнка – возможность привлечь внимание к необходимости сохранения биоразнообразия. Уже несколько лет мы активно участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда, — рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления банка.

Сейчас кошка-подросток чуть больше метра длиной, а с хвостом почти два. Весит около 45 кг, и отпечаток ее лапы шириной 5,5 см. Она уходит из-под постоянной родительской опеки и изучает мир в одиночку, осваивает охотничьи навыки и привыкает к самостоятельности в дикой природе.


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30 июня в 19:06, просмотров: 236, комментариев: 0
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