​Минфин предложил ввести новые госпошлины для мигрантов

С осени 2025 года в России может появиться новый перечень государственных пошлин для иностранных граждан, включая мигрантов. Как сообщает газета «Известия», соответствующий законопроект подготовил Минфин РФ. Его планируют обсудить 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

Согласно проекту, предлагается ввести семь новых видов сборов, которые ранее отсутствовали. В частности, регистрация иностранцев по месту пребывания, которая сейчас осуществляется бесплатно, будет стоить 500 рублей. Также планируется ввести пошлину за продление сроков пребывания:

1000 рублей — за временное пребывание,

4200 рублей — за разрешение на работу.

Кроме того, вводятся новые сборы за оформление и переоформление миграционных документов, а также за внесение в них изменений. Так, за дубликаты разрешений на работу, патенты или корректировку данных иностранцу или работодателю, действующему от его имени, придётся заплатить 2100 рублей.

Оформление или переоформление патента на трудовую деятельность, необходимого для мигрантов из безвизовых стран, будет стоить 4200 рублей. Ранее эта процедура была бесплатной в части оформления документа, и плата взималась только за авансовые платежи налога на доходы физических лиц.

Госпошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства также может вырасти — с текущих 420 рублей до 1000 рублей.

В пояснительных материалах к законопроекту указано, что миграционные документы — такие как патенты и разрешения на работу — по сути являются аналогами российских юридических документов, за которые для граждан РФ предусмотрена обязательная госпошлина. Предлагаемые меры, как подчёркивают разработчики, направлены на унификацию подходов и увеличение доходов бюджета.

Если законопроект будет одобрен правительством и Госдумой, новые правила вступят в силу с сентября 2025 года.