МВД рассказало о схемах, через которые мошенники обманывают подростков

Мошенники все чаще выбирают своей целью подростков. За первые пять месяцев 2025 года количество несовершеннолетних, ставших жертвами кибератак, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя обманывают детей, главной целью остаются деньги их родителей, рассказали в телеграм-канале «Вестик Киберполиции России».

Одна из распространных схем – звонки и сообщения якобы от школ, органов власти или мобильных операторов. Мошенники представляются, например, психологами, и требуют пройти тест, зарегистрировавшись на поддельном сайте. После этого запрашивают код, имитируя взлом «Госуслуг», и организуют «дистанционный обыск» с участием фальшивой техподдержки и «сотрудников» правоохранительных органов.

Также популярны схемы, связанные с играми. Злоумышленники создают фальшивые сайты, на которых предлагают купить игровую валюту, редкие предметы или аккаунты. После ввода банковских данных подросток теряет средства. Часто детей уговаривают использовать карточки родителей.

Распространена и продажа «ответов» на ЕГЭ – подростков приглашают в каналы и группы, обещают реальные экзаменационные задания, а после оплаты либо исчезают, либо высылают устаревшие и бесполезные материалы.

Кроме того, действуют поддельные магазины в мессенджерах – товары по «низким ценам» якобы продают с доставкой, но после перевода средств продавец исчезает или отправляет подделку.

Опасность представляют и вредоносные программы – дети скачивают фальшивые игры или файлы с вирусами. В результате мошенники получают доступ к устройству, могут украсть данные или даже использовать гаджет для майнинга криптовалют.