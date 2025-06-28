Для начинающих бизнесменов Тюменской области провели онлайн-курс

Начинающие и действующие предприниматели Тюменской области приняли участие в трехдневном онлайн-курсе «Основы предпринимательской деятельности», организованном Центром «Мой бизнес». Основная цель программы – ознакомить бизнесменов с возможностями государственной поддержки, доступными в регионе, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Спикером курса выступила тренер Корпорации МСП и эксперт Регионального центра инжиниринга Мария Радион. Участники получили ценные советы по выбору ниши, оценке бизнес-идеи, привлечению капитала, регистрации бизнеса, созданию бизнес-плана, маркетингу, организации производства и управлению рисками.

Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки для предприятий в сфере производства. Мария Радион поделилась примерами успешно реализованных проектов и рассказала, как малые и средние производственные компании могут воспользоваться услугами центра на льготной основе.

– Если собираетесь продавать продукцию под своим брендом, обязательно зарегистрируйте товарный знак. Это обезопасит вас от больших штрафов и потери бренда из-за нарушения чужих прав. Проверьте оригинальность вашего логотипа или названия, даже если вам кажется, что вы придумали его сами, – предостерегла Мария Радион.

Специалисты готовы взять на себя документооборот, найти подходящего исполнителя и профинансировать 50% от стоимости услуги. Льготные условия для малых и средних производственных компаний стали возможны благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».