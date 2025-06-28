Новая развязка на трассе «Екатеринбург – Тюмень» откроется в ноябре

Ключевые дорожные стройки Тюмени проинспектировал губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой города Максимом Афанасьевым. Один из основных объектов внимания стала транспортная развязка на трассе «Екатеринбург – Тюмень», открытие которой запланировано на ноябрь.

Строительство развязки идет с опережением графика. Ее запуск позволит общественному и легковому транспорту выезжать на Червишевский тракт через улицу Джанбровского, минуя объездную дорогу. Этот объект имеет стратегическое значение для южной части города, значительно улучшив транспортную доступность.

В южной части Тюмени также ведется активное строительство дорог внутри жилых кварталов. В планировочном районе «Комаровский» в этом году будет построено почти 3,5 км новых дорог, которые дополнят существующую дорожную сеть.

В центре внимания остаётся и реконструкция улицы Ленина. Сейчас идет второй этап работ – от улицы Красина до улицы Первомайской. Ремонт проводится комплексно: будут обустроены красивые тротуары, установлены «умные» остановочные пункты, проложены велодорожки. Уже заменена ливневая канализация, инженерные коммуникации и наружное освещение. Обновлённую улицу Ленина жители и гости Тюмени смогут оценить в День города.

– В целом по Тюменской области в этом году отремонтируем 440 км дорог, часть из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – подчеркнул Александр Моор.

Ввод в эксплуатацию новых дорожных объектов позволит повысить комфорт и безопасность передвижения по городу и области.