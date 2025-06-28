Новая развязка на трассе «Екатеринбург – Тюмень» откроется в ноябре

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,4685   EUR  92,2785  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1673 0
  • ​Тюменским предпринимателям рассказали, как получить господдержку для развития бизнеса в рамках нацпроекта

    ​Тюменским предпринимателям рассказали, как получить господдержку для развития бизнеса в рамках нацпроекта

    28 июня в 23:30
    170 0
  • ​В Тюменской области молодых медиков привлекают к работе в селах

    ​В Тюменской области молодых медиков привлекают к работе в селах

    28 июня в 23:05
    165 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=g8q7hbMIDx7Z94GRWe8X3o1sBEbKWYUXuThtRpuTZ0n/bTvlnAZjtaaOIWM6CU3wEQStlHcKxXiDm0Os6ISEBlIgqEYFNYFno7/vOi1SifMbsjksUYQ+XgJ3pzzvMu3C4tyU2AlKpKShOdSXkvehKM9hmUPzWK82tD6hOzw875YuOST0dBIu9Id7WixFVdJrrqlnQWSe1AwF+csmUr6OBQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=g8q7hbMIDx7Z94GRWe8X3o1sBEbKWYUXuThtRpuTZ0n/bTvlnAZjtaaOIWM6CU3wEQStlHcKxXiDm0Os6ISEBlIgqEYFNYFno7/vOi1SifMbsjksUYQ+XgJ3pzzvMu3C4tyU2AlKpKShOdSXkvehKM9hmUPzWK82tD6hOzw875YuOST0dBIu9Id7WixFVdJrrqlnQWSe1AwF+csmUr6OBQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=g8q7hbMIDx7Z94GRWe8X3o1sBEbKWYUXuThtRpuTZ0n/bTvlnAZjtaaOIWM6CU3wEQStlHcKxXiDm0Os6ISEBlIgqEYFNYFno7/vOi1SifMbsjksUYQ+XgJ3pzzvMu3C4tyU2AlKpKShOdSXkvehKM9hmUPzWK82tD6hOzw875YuOST0dBIu9Id7WixFVdJrrqlnQWSe1AwF+csmUr6OBQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=g8q7hbMIDx7Z94GRWe8X3o1sBEbKWYUXuThtRpuTZ0n/bTvlnAZjtaaOIWM6CU3wEQStlHcKxXiDm0Os6ISEBlIgqEYFNYFno7/vOi1SifMbsjksUYQ+XgJ3pzzvMu3C4tyU2AlKpKShOdSXkvehKM9hmUPzWK82tD6hOzw875YuOST0dBIu9Id7WixFVdJrrqlnQWSe1AwF+csmUr6OBQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=g8q7hbMIDx7Z94GRWe8X3o1sBEbKWYUXuThtRpuTZ0n/bTvlnAZjtaaOIWM6CU3wEQStlHcKxXiDm0Os6ISEBlIgqEYFNYFno7/vOi1SifMbsjksUYQ+XgJ3pzzvMu3C4tyU2AlKpKShOdSXkvehKM9hmUPzWK82tD6hOzw875YuOST0dBIu9Id7WixFVdJrrqlnQWSe1AwF+csmUr6OBQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=g8q7hbMIDx7Z94GRWe8X3o1sBEbKWYUXuThtRpuTZ0n/bTvlnAZjtaaOIWM6CU3wEQStlHcKxXiDm0Os6ISEBlIgqEYFNYFno7/vOi1SifMbsjksUYQ+XgJ3pzzvMu3C4tyU2AlKpKShOdSXkvehKM9hmUPzWK82tD6hOzw875YuOST0dBIu9Id7WixFVdJrrqlnQWSe1AwF+csmUr6OBQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • ​Две тысячи жителей Тюменской области получили предложения о работе на ярмарке трудоустройства

    ​Две тысячи жителей Тюменской области получили предложения о работе на ярмарке трудоустройства

    28 июня в 22:55
    175 0
  • ​Развязку в южной части Тюмени строят с опережением графика

    ​Развязку в южной части Тюмени строят с опережением графика

    28 июня в 22:39
    173 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#357 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZTOv+33FDIPPLnASVvS8tzO16PaAOroUdz56Wol3cjabbEfj0TJVEX/irMeK6F5wFnBWgJCO5PWRTTMGB888DdyCwAQcdOs/qfdd+dr3l26JbiIEHkwMJ8Ny5/bGRyHG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZTOv+33FDIPPLnASVvS8tzO16PaAOroUdz56Wol3cjabbEfj0TJVEX/irMeK6F5wFnBWgJCO5PWRTTMGB888DdyCwAQcdOs/qfdd+dr3l26JbiIEHkwMJ8Ny5/bGRyHG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#357 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZTOv+33FDIPPLnASVvS8tzO16PaAOroUdz56Wol3cjabbEfj0TJVEX/irMeK6F5wFnBWgJCO5PWRTTMGB888DdyCwAQcdOs/qfdd+dr3l26JbiIEHkwMJ8Ny5/bGRyHG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZTOv+33FDIPPLnASVvS8tzO16PaAOroUdz56Wol3cjabbEfj0TJVEX/irMeK6F5wFnBWgJCO5PWRTTMGB888DdyCwAQcdOs/qfdd+dr3l26JbiIEHkwMJ8Ny5/bGRyHG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#357 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZTOv+33FDIPPLnASVvS8tzO16PaAOroUdz56Wol3cjabbEfj0TJVEX/irMeK6F5wFnBWgJCO5PWRTTMGB888DdyCwAQcdOs/qfdd+dr3l26JbiIEHkwMJ8Ny5/bGRyHG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZTOv+33FDIPPLnASVvS8tzO16PaAOroUdz56Wol3cjabbEfj0TJVEX/irMeK6F5wFnBWgJCO5PWRTTMGB888DdyCwAQcdOs/qfdd+dr3l26JbiIEHkwMJ8Ny5/bGRyHG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#361 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
  • ​Александр Моор оценил ход строительства ледового катка в Тюмени

    ​Александр Моор оценил ход строительства ледового катка в Тюмени

    28 июня в 22:28
    184 0
  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    28 июня в 15:24
    368 0
  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    28 июня в 15:16
    310 0
  • ​В Югре прошел очередной международный IT-Форум – каковы его итоги

    ​В Югре прошел очередной международный IT-Форум – каковы его итоги

    28 июня в 15:11
    376 0
  • ​В трех микрорайонах Сургута построят новые школы

    ​В трех микрорайонах Сургута построят новые школы

    28 июня в 14:31
    417 0
  • ​В Ханты-Мансийске появится новая награда – признание за вклад в развитие города

    ​В Ханты-Мансийске появится новая награда – признание за вклад в развитие города

    28 июня в 13:56
    358 0
  • ​В Сургуте зафиксировали 15 нарушений правил пожарной безопасности

    ​В Сургуте зафиксировали 15 нарушений правил пожарной безопасности

    28 июня в 12:48
    429 0
  • ​Сургутянам напомнили, как правильно располагать постройки на участке

    ​Сургутянам напомнили, как правильно располагать постройки на участке

    28 июня в 12:07
    424 0
Больше новостей
Больше опросов

​Развязку в южной части Тюмени строят с опережением графика

Новая развязка на трассе «Екатеринбург – Тюмень» откроется в ноябре

​Развязку в южной части Тюмени строят с опережением графика
t.me/av_moor

Ключевые дорожные стройки Тюмени проинспектировал губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой города Максимом Афанасьевым. Один из основных объектов внимания стала транспортная развязка на трассе «Екатеринбург – Тюмень», открытие которой запланировано на ноябрь.

Строительство развязки идет с опережением графика. Ее запуск позволит общественному и легковому транспорту выезжать на Червишевский тракт через улицу Джанбровского, минуя объездную дорогу. Этот объект имеет стратегическое значение для южной части города, значительно улучшив транспортную доступность.

В южной части Тюмени также ведется активное строительство дорог внутри жилых кварталов. В планировочном районе «Комаровский» в этом году будет построено почти 3,5 км новых дорог, которые дополнят существующую дорожную сеть.

В центре внимания остаётся и реконструкция улицы Ленина. Сейчас идет второй этап работ – от улицы Красина до улицы Первомайской. Ремонт проводится комплексно: будут обустроены красивые тротуары, установлены «умные» остановочные пункты, проложены велодорожки. Уже заменена ливневая канализация, инженерные коммуникации и наружное освещение. Обновлённую улицу Ленина жители и гости Тюмени смогут оценить в День города.

– В целом по Тюменской области в этом году отремонтируем 440 км дорог, часть из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – подчеркнул Александр Моор.

Ввод в эксплуатацию новых дорожных объектов позволит повысить комфорт и безопасность передвижения по городу и области.


нравится (0) не нравится (0)
28 июня в 22:39, просмотров: 174, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Если на обновленном рынке в Сургуте можно будет купить свежие продукты и вкусно поесть — значит, с ним все в порядке 732
  2. ​В Сургуте главе депимущества и экс-вице-мэру предъявили обвинения и поместили в СИЗО 608
  3. ДСК строит красивые дома. Но лучше бы они все же были в 7 этажей, а не 27 550
  4. ​В Сургуте зафиксировали 15 нарушений правил пожарной безопасности 429
  5. ​Сургутянам напомнили, как правильно располагать постройки на участке 424
  6. ​В трех микрорайонах Сургута построят новые школы 417
  7. ​Юных жителей Сургута поздравили с Днем молодежи 386
  8. ​В Югре прошел очередной международный IT-Форум – каковы его итоги 376
  9. ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка 368
  10. ​В Ханты-Мансийске появится новая награда – признание за вклад в развитие города 358
  1. ​Через Россию на Приоре 2103
  2. ​Жизнь, отданная детям 2005
  3. В Сургуте анонсировали масштабный двухдневный праздник по случаю Дня молодежи 1771
  4. ​Сургутский мост снова открыт ‒ ждать до 6 июля не пришлось 1742
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША 1673
  6. Как защитить свои аккаунты после утечки данных? // ИНСТРУКЦИЯ 1631
  7. ​В Сургуте требуют решений по МУПам: «Тепловик» застрял в банкротстве, у хлебозавода падают продажи, а убыточную аптеку хотят сохранить 1495
  8. ​В Сургуте до ноября благоустроят 16 придомовых территорий 1463
  9. В Сургуте с начала сезона сломали более 140 электросамокатов 1365
  10. ​Медицинский туризм в Тюменской области развивается на базе девяти учреждений 1333
  1. ​Прокатились ‒ и хватит 11138
  2. ​Истерия по Лабубу 7019
  3. Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай 6025
  4. ​Звездопад и парад планет: какие астрономические события ждут россиян летом 5038
  5. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 4946
  6. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 4908
  7. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 4785
  8. ​От «Соцветия» до концерта VIVA: как Сургут встретит День России и День города 4469
  9. ​Приключения «желтого» чемоданчика 4414
  10. ​Ностальгия звучит 4377

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика