​Банк России допускает снижение ключевой ставки

Инфляция в России развивается по более умеренному сценарию, чем ожидалось ранее, и находится на нижней границе прогноза Центробанка. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе выступления на Чебоксарском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«Если говорить про инфляцию, она “идет” скорее по нижней границе нашего прогноза. Более того, если те темпы, которые мы наблюдаем в июне, будут сохраняться и далее, то мы можем даже оказаться ниже нижней границы. И это открывает возможности для снижения ставки», — отметил Тремасов.